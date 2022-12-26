高雄市環保局派員到場查處、監測。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄中油林園廠新三輕工場今日上午5時許，傳出廢氣燃燒塔有冒出黑煙、火光。中油表示，因製程異常，安全連鎖機制啟動，調整製程氣體排放至廢氣燃燒塔，現已恢復正常操作。高雄市環保局表示，此為新三輕組裂解低溫程序(M33)內的壓縮機（C-1501)訊號異常，導致緊急排放管線內碳氫化合物至廢氣燃燒塔造成明顯火光及黑煙，將依空污法32條逕行告發處分。

環保局雖未接獲民眾通報，但也派員到場查處、監測。環保局表示，今日上午5時52分接獲通報中油林園廠廢氣燃燒塔有明顯火光及黑煙，到場稽查發現A202廢氣燃燒塔有明顯火光及黑煙排放情事。

環保局指出，經調閱CCTV影像監視資料，發現中油林園廠於今日上午5時23分，因新三輕組裂解低溫程序(M33)內的壓縮機（C-1501)訊號異常，致使安全連鎖系統啟動，緊急排放管線內碳氫化合物至廢氣燃燒塔造成明顯火光及黑煙，將依違反空污法32條逕行告發處分，並持續查核廢氣燃燒塔操作條件是否符合使用計畫書。

中油表示，中油公司石化事業部林園廠新三輕工場今日上午5時許因製程異常，安全連鎖機制啟動，調整製程氣體排放至廢氣燃燒塔。經依標準作業程序重新啟動、調整製程後，已恢復正常操作。

中油公司石化事業部林園廠新三輕工場26日上午5時許，因壓縮機轉速過快，引發製程異常，緊急啟動安全連鎖機制，調整製程氣體排放至廢氣燃燒塔，經依標準作業程序重新啟動、調整製程後，已恢復正常操作，全程約莫1小時。

中油公司石化事業部執行長陳國棟指出，壓縮機設備有速度、溫度、壓力等各種監控機制，如有時轉速過高，會啟動安全連鎖機制因應，但強調這次沒有安全問題，也無造成人員傷亡，後續將追查壓縮機轉速過高原因，並檢討現行保護機制是否有調整空間。