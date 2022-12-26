「還稅於民」成為代理財政部長阮清華大難題！今年稅收超徵4500億元，超徵稅收是否還給人民，財政部代理部長阮清華今（26）日表示，這不是超徵，只是實收稅收超過預算數，是預算估列的問題，但會不會還稅於民，他三緘其口，面對立法委員陳椒華詢問時僅回答10個字：「要相關部會通盤去考慮」。

立法院財政委員會今日審查地方稅法通則，阮清華首次以代理部長身分上台備詢，一開始就被下馬威，遭吳秉叡等立委慘電。藍綠立委都聚焦在超徵，藍委普遍認為今年稅收超徵4500億元，就應該還稅於民，綠委則普遍幫財政部緩頰，認為財政部不應該再用「超徵」這樣的字眼，免得給外界不好的觀感。

國民黨立委林德福質詢，稅收超徵會不會變成政府的小金庫。對此，阮清華說，不會。林德福說，可以接受稅收超徵用於還債，但不能變成小金庫。民進黨立委吳秉叡質詢時表示，拒絕用「超徵」這兩個字，強調所有稅收都是依據法律規定，他呼籲各界應使用「實徵數大於預算數」正確用字。

賴士葆和林楚茵都聚焦在環稅於民，林楚茵指出，雖然台灣這幾年防疫成績、經濟成長都是好的，但數字冷冰冰，民眾感受才是最重要的，「超徵」這個字眼對於稅務單位來講是不公允、也不該使用的，認為政府應該把經濟成長的稅收全民共享、「還稅於民」，至於要用何種方式，五倍券、十倍券或現金發放，應該要去思考。

立委陳椒華也詢問，超徵的稅款要不要還稅於民，或是做其他運用，阮清華則再次強調，錢要怎麼用「要相關部會通盤去考慮」，雖然實徵數大於預算數，稅課收入實徵數大於預算數，會用在減少舉債上，讓政府財政更健全。