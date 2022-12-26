排尿不順是每個男性多少都會遇到的困難，但卻不確定是否是因攝護肥大所造成，泌尿科醫師表示，攝護腺肥大患者在冬天排尿困難的症狀會加劇，除了一般人冬天會出現的尿急、頻尿外，還多了尿很久、尿速慢、排尿斷斷續續、尿不乾淨的殘尿感問題，男性應多觀察自己的排尿情況，有上述症狀儘早就醫。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書專頁表示，冬天天氣寒冷，排汗減少，相對的排尿量會增加；又因為氣溫低，交感神經作用增強，導致尿道括約肌緊縮，所以在冬天時，大部分人都會有尿急、頻尿等情況。

他表示，若男性患有攝護腺肥大問題，增長的攝護腺會擠壓到膀胱出口，在冬天排尿困難的症狀就會更加明顯，產生尿很久、尿速慢、排尿斷斷續續的問題，甚至一直感覺尿不乾淨的殘尿感。

他並提醒，溫度寒冷的夜晚，被窩溫暖，千萬也別憋尿到最後關頭才去上廁所，以免最後發生想尿卻尿不出來的窘狀，最後必須跑急診透過導尿才能緩解，此外，也別因為怕頻尿而少喝水，導致水分補充不足的問題。

陳鈺昕表示，男性有排尿不順暢或排尿行為異常，不要以為只是正常的老化現象就忽視，冬天是攝護腺肥大很好的檢視期，多多觀察自己的排尿狀況，有問題儘早就醫。