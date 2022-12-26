香港三級片豔星鄭艷麗，擁有混血臉蛋性感身材的她人如其名十分豔麗，近年來淡出螢光幕的她，去（2021）年坦言罹患厭食症，更在今年九月爆出身體狀況變差住進加護病房治療，昨（25）日耶誕節她發文透露近狀，讓粉絲相當憂心。

鄭艷麗昨（25）日在臉書上發文罕見吐露現況，原以為聖誕節可以在工作中度過但卻沒有，「節日真的好像都沒有感覺了，一直以為自己用心去工作做事的人，會被看到；有人告訴我，不可以太用感情去做事，其實我不太同意，但算了，我有信心會找到工作，加油」間接透露目前沒有工作，另外她先前發出的照片中呈現暴瘦模樣，讓粉絲非常擔心。

事實上，鄭艷麗因參與《1988銀河接力大賽》入選女主角組冠軍後出道，曾客串周星馳主演電影《97家有囍事》，曾在台灣發行露點寫真集而大賣接拍三級片，但她卻沒因此一脫成名，之後便淡出螢光幕。

然而，她去（2021）年在社群上自爆罹患厭食症狀況不佳，「不是不喜歡吃東西的厭食症，是身體內排斥食物的厭食症，因為身體內沒營養，亦無法吸收到營養，因為我一進食就會嘔，這就是為什麼嚴重到進ICU呢！」她也因此爆瘦，體重一度掉到45公斤。