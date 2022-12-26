台北市長蔣萬安延攬國民黨立委林奕華擔任副市長，但林奕華為避免立委補選，將延後至明年2月才就任。民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天批評，比落跑還嚴重，是「惡劣的行為」，呼籲國民黨、蔣萬安不要因為黨內考量，剝奪大安區選民的一位民意代表。

吳怡農今天上午與台北市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚前往龍江街與民權東路三段交叉口拜票。對於林奕華延後就任副市長，吳怡農說，每個選區只有一位立委，林奕華似乎刻意把辭去立委時程往後拉，刻意避開大安區立委補選，讓大安區接下來1年時間失去唯一的立法委員，這比落跑還嚴重，「惡劣的行為」。

吳怡農說，希望國民黨不要為了選舉操作考量、不要為了自己無法擺平黨內初選競爭，而剝奪選民應有基本政治權益，有民意代表的權益，呼籲國民黨朋友、蔣萬安別因為黨內考量，剝奪大安區選民的一位民意代表。

對於蔣萬安選前喊出女性閣員3分之1的政見跳票，顏若芳也批，當閣員排排站，發現女性閣員加上林奕華也才6位而已，跟蔣萬安講的3分之1差非常多，目前只有6分之1，這個政見是蔣萬安自己提的，不需要議會審預算或三讀通過，他自己個人就可以決定。

顏若芳指出，不曉得國民黨女性人才是不是太少、太缺乏，亦或是如蔣萬安所講的用人唯才或多重考量，國民黨內部是不是應該檢討女性成員太少，或是蔣萬安一上任就跳票，未來這麼多政見，是不是都逐一開始跳票，台北市民如何信任未來4年交給這樣的市長。