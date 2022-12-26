陳育琳(崔慈悌攝)

中共再度於台灣周邊海空域軍演，首位晉升女中將的陸軍政戰主任陳育琳今天呼籲全民一心，支持國防，共同保衛中華民國。對於義務役擬延長為一年，她說，保衛國家是每個國民應盡的責任，國家也一直在推展全民國防，「我想每位年輕學子都一定有這樣的認知」。

國防部今天舉行「111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」，由蔡英文總統親自勗勉國軍今年下半年晉任的28位中將及少將。

首位晉升中將的陳育琳今天接受媒體聯訪表示，感謝長官給她繼續為國家服務的機會，也感謝這一路以來，曾經跟她共事過的袍澤，「如果沒有你們的支持跟協助，就沒有今天的我」，並感謝家人「謝謝你們的包容跟體諒」，晉升就是責任的加重，她會發揮自己的專業能力，也會有信心來面對各項的挑戰。

外傳蔡英文總統明天將宣布將義務役延長為1年，陸軍未來訓練將加重，對此，陳育琳表示，陸軍司令部在部隊訓練或者是對官兵生活照顧各方面，都有持續精進的規劃跟作法，也會用最務實的態度來執行。

她強調，我們陸軍有信心，也有能力來維護國家安全。保衛國家是每一個國民應該盡的責任，我們國家一直在推展全民國防，「我想每位年輕學子都一定有這樣的認知」。

針對中共東部戰區宣布25日起在台灣周邊海空域，組織諸軍兵種進行聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，她說，在這個部分，國軍就是秉持守衛國家的精神。她認為，大家應該要全民一心，共同努力、熱愛國家、支持國防，共同保衛我們中華民國，為中華民國的生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰。