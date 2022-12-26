關鍵數位基礎架構與連續性解決方案全球供應商Vertiv(NYSE: VRT)專家每年都會針對資料中心未來一年的重要趨勢提供見解，Vertiv最新點出2023年資料中心「五大趨勢」，預計在2023年，資料中心業者的用電量與碳足跡管理方式將帶動新法規與新標準的發展，並驅使他們尋找可取代發電機的新備用電源。

Vertiv台灣總經理侯建州表示，法規要求勢必會更加嚴苛，並激勵產業創新。這個過程或許不是那麼容易，但藉由專業資料中心夥伴的協助以及創新的解決方案，可以預先掌握變化並因應資料中心不斷增長的應用需求，讓這個過程更加順暢。

Vertiv最新2023年資料中心「五大趨勢」如下:

1.資料中心的法規要求日益嚴苛:面對滿足民生用電與用水需求所造成的沉重壓力，各級政府單位被迫對資料中心及其龐大的資源使用量採取更嚴格的措施。目前資料中心約占全球用電量的3%，預估在2030年將成長至4%。超大型資料中心每年平均使用20-50MW的電力–足以供37,000戶家庭使用。有鑑於此，Vertiv專家預估2023年政府將會更嚴格監督資料中心的用電。

2.超大型與其他資料中心朝標準化發展:根據Omdia調查，99%的企業資料中心業者表示，他們將把預製模組化資料中心設計納入未來的資料中心策略。這不只是一種趨勢，更將成為新常態。為了獲得標準化的速度與效率，Vertiv專家預計2023年超大型資料中心將朝同樣的方向發展。

3.柴油發電機將面對強大的競爭對手:柴油發電機長期以來是資料中心生態系統中不完美卻又不可避免的部分。它代表了大量儲存卻未使用到的能源，而且長期閒置時仍須要維護與更換柴油。柴油發電機運轉時又會產生業者極力想避免的碳排放。目前已有企業組織使用電池來應付較長的備用電力需求，甚至在設計資料中心時將發電機容量降到最低。

4.機櫃密度不斷攀升將改變散熱策略:根據Uptime Institute的2022年全球資料中心調查，三分之一以上的資料中心業者表示，這三年來他們的機櫃密度迅速增加。這種情況在大型企業與超大型資料中心尤其明顯，在10MW及以上的營運設施中，有將近半數擁有20kW以上的機櫃，有20%擁有40kW以上的機櫃，顯示愈來愈多的資料中心業者採用高密度機櫃的解決方案。

5.5G與元宇宙在邊緣交會:根據Omdia的2022年行動用戶與營收預測報告，2027年將近半數（超過580萬）的行動用戶將使用5G網路，使得運算過程愈來愈靠近使用者端。元宇宙則需要超密集與低延遲的網路。在2023年，這兩種活動將產生交集，元宇宙的應用將透過5G網路滿足其對超低延遲的需求。最後，這些5G邊緣網路將會需要更高功率的運算，而這在短期內就會出現—從2023年的初步嘗試到往後幾年的廣泛部署。隨著網路邊緣日趨複雜，支援網路的基礎架構也會跟著複雜化，包括使用人工智慧等技術、虛擬實境規劃與管理系統。使用鋰電池的UPS系統也會更廣泛部署於邊緣環境，根據IDC的研究，此類系統的銷售佔比從2021年8月的2%增長至2022年8月的8%。