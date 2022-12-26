香港特首李家超赴北京述職返港後，今天於港媒《大公報》撰文，指香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵階段，日後將聚焦三方面的工作，不負中央期望，做到為民、惠民，增強市民的獲得感、幸福感。李家超表示，香港已克服疫情障礙，與國際聯通，未來將聚焦三項工作。

李家超指出，上周赴北京分別向大陸國家主席習近平和國務院總理李克強進行上任後首次述職，匯報香港經濟、社會、政治等方面的最新情況，他感謝國家領導人充分肯定香港特區政府的工作、對香港的關心和支持。

李家超表示，未來有三個重點工作，包括：把握好國家賦予香港的機遇，更積極融入國家發展大局；把握好「一國兩制」獨特優勢所帶來的機遇，從國際的密切聯繫帶給香港無限風光；為確保發展及競爭力不斷強大，會吸引和培育人才，推動青年發展。

李家超指出，香港已克服疫情的障礙，全方位活躍於國際舞台，香港特區政府和香港各界將合力說好香港故事；特區政府已先後公布多項具體措施和藍圖，包括推出全方位「搶人才、搶企業」的招商引才措施、發表首階段超過160項具體行動及措施的《青年發展藍圖》、發表涵蓋八大重點策略的《香港創新科技發展藍圖》等。

針對與大陸通關問題，李家超指出：「在中央的支持和關心下，香港市民期盼已久的通關很快將可實現。我們會逐步、有序，安全、穩妥實行通關安排，並兼顧兩地疫情的變化和風險管理優化制訂方案，在盡量滿足需求和安全有序的要求下，盡量取得最有利的平衡，盡快達致『逐步、有序和全面』通關的目標，讓香港經濟再提振起來，讓香港社會更全面地活起來、動起來，讓香港實現新飛躍，在新時代新征程上，為香港帶來無限風光。」