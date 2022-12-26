有些人一旦分手後，會一蹶不振，不再相信愛情，但有些人卻匆忙開始新戀情試圖療傷，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、天蠍座、牡羊座當沒有了愛情時，他們就會像離開水的魚兒般，一刻也不能活，這時會選擇開啟新的戀情，讓自己脫離苦痛之中。

▍雙魚座

雙魚座是典型的愛情至上，沒有了愛情，他們就像離開水的魚兒，一刻也不能活，跟戀人分手後，為了捱過孤單寂寞的時光，會尋覓個新戀人來給自己療傷，讓自己獲得了慰藉，但對方是不是真愛，他們需要好好思考。

▍天蠍座

天蠍座當初愛得有多濃烈，分手的時候就有多刻骨銘心，跟舊情說再見，不是件容易的事，畢竟天蠍座是個重情且用情很深的人，如何為苦痛找宣洩口，在他們看來，開啟新戀情，既能溫暖自己、療癒自己，又能報復前任，別忘了，天蠍座會因愛而生恨的。

▍牡羊座

牡羊座分手後，很容易因一時賭氣而找新歡，一向自信又自大的他們始終不相信自己這麼優秀，竟然和我分手，那就再找一個更好的，讓你看看當初的決定有多愚蠢，基於這樣的心理，牡羊座往往會在分手後立刻開始尋覓新對象，哪怕不是最中意的，也要給自己療傷，重拾信心。