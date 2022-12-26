白俄羅斯高層官員今天說，俄羅斯在白俄部署的伊斯坎德（Iskander）戰術飛彈系統和S-400防空系統已就緒，準備執行預定任務。

路透社報導，白俄羅斯國防部意識形態總局（Main Directorate of Ideology）局長卡辛斯基（Leonid Kasinsky）在Telegram發布影片說：「我們的士兵和人員已在俄國和白俄的軍隊聯合作戰訓練中心完成訓練。」

「這些類型的武器（伊斯坎德和S-400）今天肩負起作戰責任，全面準備好為預定目標執行任務。」

俄羅斯總統蒲亭6月表示，莫斯科將對明斯克提供伊斯坎德飛彈和防空系統之後，目前不清楚他們已在白俄部署多少能配備核武的伊斯坎德飛彈系統。

這一消息是在莫斯科對明斯克施加越來越大壓力，要求白俄助其入侵烏克蘭之際發布。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭現已進入第10個月，而且還看不到結束跡象。

今年2月，俄軍以白俄作為對烏克蘭首都基輔攻擊的跳板，近月俄羅斯和白俄羅斯的軍事活動也益趨頻繁。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111226