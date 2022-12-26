前員警盧正被控綁架撕票22年前遭判死並槍決，他的姐姐盧菁以監察院的調查報告，主張自白遭違法取供，聲請釋憲請求平反，憲法法庭15位大法官審理後認為，他是否遭「疲勞訊問」及法律未規定超過24小時所取得自白不得作為證據等，難謂有何違反憲法規定及侵害其基本權利，裁定不受理。

1997年12月18日晚間，聯華廣告的老闆娘詹春子下落不明，丈夫曾重憲該晚曾接到勒索電話，未料隔日卻發現詹春子慘遭撕票，一個月後警方逮捕與她相熟的友人盧正，檢方起訴盧正，2000年他遭判死定讞、槍決，家屬直至槍決前一刻都在為其喊冤。

盧菁聲請釋憲主張，死刑判決所適用的刑訴法第93條第1項規定，只規定因拘提或逮捕到場者，始應即時訊問，漏未規定經通知到場者，亦應即時詢問，造成警方得以拖延方式，使受通知者人身自由遭受限制之時間變相拉長。

其次刑訴法第156條第1項只規定，自白非出於不正方法且與事實相符者，得為證據，漏未規定被告遭偵查機關拘束人身自由超過24小時所取得之自白，亦不得作為證據。此使偵查機關對於非經拘提逮捕到案之被告，有誘因延長、拖延其人身自由遭拘束之時間。

盧菁認為，這2項規定違背憲法比例原則、正當法律程序原則而侵害人身自由，牴觸憲法，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭認為，盧正因死刑之執行而死亡，聲請人為受判決人之胞姊，係受判決人二親等旁系血親，為維護因執行死刑而死亡之受判決人受憲法保障之基本權利，於此範圍內，准許聲請人為受判決人之利益聲請釋憲。

憲法法庭指出，刑訴訟法未就通知到場者規定應即時訊問，難謂有何違反前揭憲法規定而具憲法重要性，以及有何侵害受判決人基本權利而有貫徹之必要；盧正是否受「疲勞訊問」自白之情形，須個案認定，是事實認定問題，並非相關規定違憲之問題。

憲法法庭表示，通知到場期間雖未算入憲法所規定之24小時，然犯罪嫌疑人經通知到場後，若警方再以拘捕等方式拘束人身自由，縱然客觀上因自拘捕時始起算24小時而未逾時，仍得個案認定，盧菁主張違憲的法律難謂有何違反憲法規定，裁定不受理。