高雄市衛生局為了因應中央畜肉產品開放輸入政策，擴大抽驗各項肉品及檢驗量能，共抽驗1193件肉類產品，檢驗結果26日出爐，共有2件雞肉產品未通過動物用藥殘留規定，分別為台中市廠商供應的去骨雞腿肉及屏東縣廠商供應的烏骨雞，高雄市衛生局已移請台中市、屏東縣衛生局處辦。

高雄市衛生局對於高雄市的輸入業、肉品加工廠、觀光飯店、餐飲店、市場攤販及超市賣場等場所進行抽驗，抽驗肉品包括豬肉735件、牛肉139件、羊肉1件、禽類28件、加工品290件等禽畜肉品，總計1193件。

抽驗項目包括乙型受體素類（β-agonist）21項、動物用藥多重殘留48項 、氯黴素類抗生素4項、四環黴素類7項、禽畜產品中殘留農藥129項等檢測，乙型受體素類（即瘦肉精）均符合規定。

但卻抽驗出2件動物用藥殘留不符規定，分別是台鋁公司販售的去骨雞腿肉及薑母鴨店的烏骨雞，去骨雞腿肉來自台中供應商、烏骨雞來自屏東供應商，衛生局皆已移請當地衛生局處辦。

衛生局表示，於市面抽驗產品屬於終端的監測，同時也提醒畜牧業者使用動物用藥，應確實遵守動物用藥相關規定、販售業者應向供應商索取自主檢驗報告、保留食材進貨收據，並呼籲消費大眾在選購肉品時，應以正常色澤無異味為佳，勿買來源不明的產品，注意肉品存放環境，避免高溫久放，以確保飲食的安全與衛生。