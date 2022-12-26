邱太三今日上午列席立法院內政委員會，就「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」進行專題報告並備質詢。（陳冠宇攝）

行政院日前通過春節期間開放「小三通」，開放對象不包含台商，也不開放中轉，遭質疑政策「做半套」。陸委會主委邱太三今日表示，這次專案的評估考量不是一個是非對錯的考試，是面對詭譎多變的疫情風險，必須要做政策與價值的選擇，對陸委會是相當艱難的抉擇。他也說，春節專案作為未來復航的起點，「如果這次出差錯，恐怕之後就更難恢復」。

邱太三今日列席立法院內政委員會，就「小三通及春節返鄉運輸暨防疫相關工作辦理情形」進行專題報告並備質詢時，做上述表示。

邱太三說，政府在疫情可控前提下，22日行政院院會通過「金馬地區民眾春節交通專案」，目的是兼顧離島防疫周全下，能便利滿足春節期間金馬民眾返鄉探親與相關人道需求，藉由專案實施，作為啟動客運復航、疫後健康有序交流的起點。

至於專案的具體內容，邱太三表示，金門每天至多一班，馬祖每週至多兩班，搭乘旅客以金馬地區的民眾與陸配為限，相關防疫措施都參照空運辦理。

對於未開放台商、台生、台人中轉，邱太三表示，金馬醫療能量有限，開放中轉將因港口到機場的銜接問題，旅客在金馬的時間有不確定因素，導致增加疫情傳播風險。政府徵詢與參酌金馬地方首長、民意代表、民眾的建議，暫以金馬鄉親與陸配的返鄉為主，未來專案實施後，依疫情變化再進行滾動檢討。

邱太三指稱，「社會上有某些特定政客、媒體、名嘴惡意批評本專案的不開放是有政治算計，甚至有人認為這是做半套，來曲解政府政策的立意。」他強調，必須重視金馬民眾的生命健康與民意，接著是行穩才能致遠，春節專案作為未來復航的起點，「如果這次出差錯，恐怕之後就更難恢復」。

邱太三說，這次專案的評估考量不是一個是非對錯的考試，是面對詭譎多變的疫情風險，必須要做政策與價值的選擇、做有無同理心的考量，這次規劃涉及個人經濟利益與交通便利，但也涉及他人生命健康權益與社會醫療與防疫公共安全，因此這是陸委會相當艱難的抉擇。