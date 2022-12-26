民進黨在九合一大選大敗，後續佈局備受外界關注。對此，前立委沈富雄指出，參選民進黨主席的賴清德雖已經三度下鄉，並坦承論文抄襲與黨內黑金，但這只是症狀療法，他的聲望若要在體質上起死回生，則必須大破大立。因此沈富雄呼籲賴清德，應辭去副總統，並擔任行政院長，並且表示，「良藥苦口，保證有效；是否一試，全看膽識」。

沈富雄今（26）日在臉書發文建議：一、民進黨主席選而不競，即不要動員催票，視投票率檢測改革能量，並決定出手的力道；二、賴清德就任黨主席後，應立即宣布：成立2024不分區立委提名小組、中評會照常運作、其餘「黨政」視為「國政」，弱化甚至虛級化黨中央；三、蔡英文不宜遊山玩水，應閉門思過，除重大國安議題外，宜少干政，主動「類破腳化」；四、賴清德辭去副總統並向總統請纓，願組閣扛下重任，副總統一職則依法虛懸。

五、蔡英文依法命賴清德組閣；六、賴清德奉命組成戰鬥內閣，以全新面貌力拚民調V型反轉，「沒有包袱，無需悔過」；七、2024投票前一個月正式請假全力拚選舉；八、總統若選贏，名正言順繼續兼任黨主席，選輸，則辭黨主席，民進黨淪為在野黨。