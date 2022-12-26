豐興(2015)周一(12月26日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，終結連4周上升態勢；型鋼產品平盤，則連7周持平。豐興經理莊文哲表示，雖國際行情續漲，但漲勢已緩，因此本周國內收購價維持平盤。

回顧上周12月19日盤價，反應國際原料上漲，國內廢鋼每公噸上漲200元，鋼筋基價每公噸上漲200元，廢鋼、鋼筋連4周上升。型鋼產品基價則持續平盤，為連6周持平。

本周豐興盤價止步連4周漲，全面平盤，廢鋼收購價在每公噸1.12萬元，鋼筋價格為每公噸2.03萬元，而型鋼基價則持續持平至每公噸2.63萬元。莊經理提到，鋼筋年底趕工需求現象帶動出貨暢旺，惟鋼筋已連續數周調漲，下游優先消化訂單為主，轉為觀望國際行情，且本周國內廢鋼平盤，因此鋼筋本周售價維持平盤。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸395美元上漲至405美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價亦續漲，由每公噸375美元升至380美元，為連5周上揚。然澳洲鐵礦砂從每公噸112.25美元續跌至112.2美元，盤價持續略降。

美國廢鋼受到冬季效應帶動美國國內廢鋼收集難度，而收購價格上漲，惟土耳其上周放緩採購力度，美國廢鋼呈現小漲；日本廢鋼也受越南/韓國積極採購，加上日幣上周急升，推動外售價格持續上漲。

鐵礦砂方面，大陸封控放寬，提振市場需求預期心理，但短期鋼價漲勢停歇，鐵礦砂維持高檔震盪。