近日大陸海南省、江西省、安徽省、浙江省等多地疫情防控負責人透露第一波疫情高峰將至，預測高峰在12月底到1月。同時大陸國家衛健委25日起不再發佈每日疫情資訊，將由中國疾控中心發佈相關資訊供參考研究使用。身處第一線的浙江大學醫學院附屬第二醫院副院長、全球首例COVID-19雙肺移植主刀教授陳靜瑜認為，應加強對住院患者尤其重症者相關數據的統計力道，並及時對外界揭露，「這個資料對我們抗擊新冠才是有真正意義的。」

面對這場持久戰，陳靜瑜強調，目前最重要是加強對重症救治，減少所導致的死亡，並呼籲「改變就醫習慣」，通過分級診療、醫護輪班等方式保護好醫護，避免未來醫療資源更加緊張。

根據《南方都市報》報倒，由於疫情升溫下的醫療需求大增，不少醫療工作者被建議症狀輕微即返工，也有很多醫務人員主動帶病工作。陳靜瑜也對此表達擔憂，「都號召醫生沒有體溫了（不發燒），就應該去上班，這不太妥當。」

陳靜瑜認為，新冠感染「不是一個普通的感冒」，加上醫院環境複雜，存在較高的細菌、病毒交叉感染風險，讓醫護人員剛退燒就返工將引發一系列問題，「如果很多醫護人員在一場疫情後倒下去，社會醫療資源將會更緊張。」