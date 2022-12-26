女星小甜甜(張可昀)日前因與宋逸民主理的「藝起發光」教會理念不合離開，豈料扯出一連串的教會黑料，更引起多位名人接連發聲，負面新聞不斷。對此，曾參加教會的作家「焦糖綠玫瑰」也有感而發，在粉專起底教會的內幕，強調：「不是反對你就是壞人」並說道：「每個人都該尊重不同的想法，而不是急急對離開的人大罵叛徒才是。」

昨(25日)，焦糖綠玫瑰在臉書透露，曾受一名朋友邀請參加教會，也連續3個月參加小組，卻無法接受其運作方式，她解釋原因：「我們沒有發生任何衝突，抗拒的原因很簡單，我覺得信仰是很私人的事情，我不喜歡每週固定見面，不喜歡同一個鼻孔出氣。」

焦糖綠玫瑰指出，她所在的教會氛圍「所有事情都要綁在一起」，包括生活、生孩子以及政治立場、勞資權益等等，「小組裡提政治，理念要跟牧師一致，小組裡遇到勞資問題，大家狂轟現在的員工不知好歹」，讓她直呼：「搞到最後我真的會怕，因為我知道換個立場必定換個腦袋，當他們是員工的時候，就不是這麼想了。」所以，她後來婉拒參加教會活動，好在仍與教友保持良好關係，因為他們懂得尊重與了解彼此，現在偶遇時還會互打招呼。

焦糖綠玫瑰接著強調自己不在宋逸民和小甜甜的教會，不清楚實際運作模式，但是有一點她非常肯定：「不是反對你，就是壞人！」，她表示活到這個歲數，才明白人際關係最重要的就是好聚好散，直言：「每個人都該尊重不同的想法，而不是急急對離開的人大罵叛徒才是，(況且)若神愛世人，祂應該不會只愛TeamJesus(耶穌組)的那一群。」

一番言論曝光後引起許多網友附和，留言寫下：「沒錯，宗教是個人信仰，不是一言堂」、「我也很害怕那種不能有不同想法的團體，以愛為名的某種程度的霸凌」、「好像不能有其他想法，有想法就會搞得好像叛徒，這是神的旨意嗎？」、「也許有些事不用攤開講到底，那句做人留一線，日後好相見，還是蠻有道理的」。