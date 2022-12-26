台南近日爭議連環爆，從88槍案、爐渣案、光電案，更傳出有議員因為議長選舉被「請上車」，17位議員申請隨扈保護人身安全，讓綠委陳亭妃連日在臉書向府院高層喊話「救救台南」。議長選舉結束後，陳昨（25）日在臉書急呼「檢調該動手了吧」，結果民進黨新科議員林依婷卻留言稱「今天過後就讓過去成為過去」，讓網友全驚呆。

民進黨在九合一選舉後，深陷在黑金、黑道等爭議上，台南從選前就爆發88槍等案件，台南市經發局前局長陳凱凌近日又遭羈押禁見，議長選舉更傳出「押車」疑雲，全台民眾都在關注台南怎麼會變成這樣。

連日向府院高層喊話，希望總統蔡英文、副總統賴清德救救台南的陳亭妃，在議長選舉前就直言有黑道介入，17位議員申請隨扈，甚至有人待在議會不敢回家，選後她也再度強調「檢調該動手了吧」，但林依婷卻留言稱「今天過後就讓過去成為過去，明天開始民進黨要大團結，相信委員一定會願意繼續為台南打拚，也為民進黨提供一個喘息之地。」

林依婷的留言引起網友熱議，紛紛回應說「最囂張議員非你莫屬」、「妳怎麼好意思？」、「 明天開始台南就沒有黑道了嗎？」不過也有網友力挺，反嗆「搞的腥風血雨，最大的亂源就是陳亭妃立萎（委）了」。

日前藍營議員方一峰驚傳被請上車「指導」議長選舉該如何投票，讓他認為人身安全受到威脅，直接搬進議會暫住，警方獲報後循線追查，攔下該車時，林依婷父親、民進黨台南市黨部前執行委員林士傑被發現就在車上。事後林士傑宣布退出民進黨；林依婷則在臉書還原狀況，稱方一峰沒有被限制人身自由，是自行上、下車，而對於「指導」投票一事，她則稱是請託。