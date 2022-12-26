連續14年的台視除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於112年1月14日(六)在台北小巨蛋盛大登場。本屆邀請到「時尚天母」比莉、「情歌王子」張信哲、「金曲歌后」彭佳慧、「金曲歌王」洪榮宏、「國台語雙聲代歌后」李翊君等，這些在樂壇中舉足輕重的歌手們以個人傳奇魅力以及跨足世代的歌曲傳唱力，為除夕夜增添滿滿感動。

比莉暌違9年再度重返《紅白》陪伴觀眾歡度除夕夜，收到邀約的比莉嗨喊「開心！表示我還很年輕！」今年她在影集中的亮眼表現再度獲得關注，談及明年的計畫，比莉則認為每天開心平安健康就好，說起來簡單但卻最重要，並笑說，拍戲、出唱片其實都不在意料之中，原本都計畫好要到處旅遊了。被問到將帶來什麼驚豔的演出，她保持神祕僅透露，絕對是時尚、好聽又好跳，很厲害的歌曲！並補充不會脫光，但會帶暖暖包！

連續3年收到主持人黃子佼盛情邀約的「情歌王子」張信哲，自從參與第一屆《紅白》後就沒再來過，張信哲透露其實第一年就答應參加了，只是時間一直無法配合，對此感到很遺憾，和團隊一直有把這件事放在心上，於是今年提前將檔期安排好，一定要來參加這場期待已久的音樂盛會！，而明年二月也將在台北小巨蛋舉辦演唱會的張信哲，興奮高喊「暌違已久的小巨蛋我來啦！」他也預告會將體育場規格的舞台美術設計和機關最大限度，完整保留在室內的小巨蛋演出，笑說《紅白》錄影當作先場勘，儘管經歷過無數大小演出，張信哲仍認為每一次的演出能夠帶有一點緊張感，是成就演出很重要的儀式感！最受觀眾所期待的曲目，張信哲表示絕對會滿足觀眾朋友的期待，除了必唱的經典情歌外，特地選了近年很喜歡的作品，預告會全新改編具代表的經典音樂，請大家務必拭目以待。

彭佳慧。（台視提供）

在《2022超級巨星紅白藝能大賞》台視60週年特別企劃橋段中，飆唱八點檔武俠劇主題曲全場沸騰的「金曲歌后」彭佳慧，連續兩年受邀參與《紅白》演出，她高興表示，光想到每戶人家在吃團圓飯時可以聽到我唱歌，就有一種很幸福的感覺。今年下半年推出首張全客語專輯以及舉辦小巨蛋演唱會，對此彭佳慧感到知足，然在疫情當中，感謝自己沒有怠惰，仍然很努力往前走，她也表示今年很豐收，也期待明年有更多更好的計劃一一實現，同時也為自己落下目標，希望明年能夠啟動世界巡迴演唱會！

洪榮宏。（台視提供）

出道45年有著「金曲歌王」之稱的洪榮宏，日前才剛結束演唱會行程，首度受邀參與《紅白》演出備感榮幸，透露過去曾在友台主持過除夕節目，這次則是以歌手身分來陪伴電視機前的觀眾朋友們迎新年，曲目安排會挑選大家耳熟能詳的歌曲，期待全場大合唱！新歌也正在錄音、編曲中，希望明年能夠和大家見面，當務之急則是先好好準備接下來《紅白》的表演，過完年後再會找時間和家人們去旅遊、走春。

同樣也是第一次參加《紅白》陪伴觀眾守歲的李翊君，為此精心準備一連串台語經典好歌組曲，打算讓觀眾一飽耳福，已經許久沒有參與除夕節目錄製的她感到很開心能夠陪伴觀眾朋友一同守歲。談及過年行程，李翊君也表示往年農曆新年和許多重要節日都在工作中度過，今年則是提前把時間留給家人，一起待在家裡收看《紅白》守歲。

精采絕倫的台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於112年1月14日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（112年1月21日）在臺灣電視台(台視主頻)播出，其他播出平台還包括中華電信MOD、台灣大哥大MyVideo、MyMusic、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro、《超級巨星紅白藝能大賞》官方YouTube頻道(台灣及海外授權地區除外)；台視綜合台、非凡新聞台、北美Tiger tech（含美、加）等將有精采重播可以收看，全球觀眾只要透過以上各平台皆能一同感受台視《紅白》熱鬧非凡的新年氣氛！觀眾如希望參與紅白錄影，可參加紅白官網「台灣大哥大MyVideo、MyMusic」、中祥食品贈票活動以及12月21日起將有2023台視紅白×MyMusic【我想聽這首歌】許願活動，詳情請密切注意MyMusic粉絲團，並鎖定紅白官方粉絲團陸續推出的抽票活動和下載台視APP，就有機會獲得台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》門票，和巨星們一起嗨翻小巨蛋！活動詳情請上臉書官方粉絲頁。