台股狹盤整理，生醫族群挾著搶藥題材，生達(1720)、永信(3705)、杏輝(1734)等6檔個股飆鎖漲停板，中化生(1762)、強生(4747)、晟德(4123)漲幅在7~9%不等，帶動上市櫃生醫指數逆勢揚升，成為盤面上的人氣焦點。

搶藥風潮不斷蔓延，加上，歐洲出現抗生素供不應求，中化短線強勢，今日開走高，一度飆漲7%，股價飆上逾20年高價。中化積極拓展海內外市場，動物用品部分已取得農科院公豬長效精液稀釋劑技術與商標讓與，明年首季量化上市。

生達前3季獲利表現出色，今年度營運成績受到期待。明年營運成長動能除了原有業務持續成長，另外還有包括大陸兩項藥品有機會上市，日本市場也有新產品。生達維持抗生素、感冒藥、消炎止痛、支氣管炎用藥等穩定出貨，今日開高後，直飆漲停板65元鎖住，還有6000餘張排隊搶著要買。

中國大陸解封後，疫情迎來高峰，大陸海外親友幫忙購買藥品，市場上的抗生素、鎮痛解熱、呼吸道用藥都成為搶手貨，引發亞洲各國紛紛提出限購令，也讓民眾想要自已備貨意願增強，市場搶藥潮掀起高潮。