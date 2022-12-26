2022年封關倒數計時，據Cmoney統計，過去十年台股在封關最後一周全數收漲，漲幅介於0.16～3.27％、十年平均為1.42％，若今年股價有機會再複製歷年封關周上漲行情，後續還有元月行情、紅包行情值得期待，封關前可把握卡位元月台股ETF除息進場時機。

第一金投信表示，第四季台股經歷10、11月反彈行情波，多數台股ETF都有不錯表現。不過，12月以來美國聯準會再度升息、且下修明年經濟展望，加上日本央行調升公債殖利率區間等，使得全球金融市場再出現波動。

明年元月共有9檔台股ETF即將進行除息，第一金投信指出，投資人不妨把握近期股價波動干擾期，藉由財務品質較佳的企業標的，透過藍籌市值型台股ETF逢回建立長期部位，短線還有機會搭上個別ETF元月除息列車。

第一金工業30 ETF(00728)經理人牟宗堯指出，台灣金融市場仍可能受全球高利率環境與景氣衰退等變數環繞，加上企業面臨庫存調整、外部需求減緩等因素影響，短線股價存在各項變數。

不過，由於台股修正時間已近1年，加上距離高檔仍有逾2成的修復空間，牟宗堯認為，財務體質穩健、股息發放穩定的優質企業可望率先啟動新年度台股修復行情，資金可望向具備高品質股息的標的靠攏。

牟宗堯說明，台股受到外部金融環境影響，股價修至今本益比已降至11倍的水準附近，低於過去十年長期均值的15倍，股價進入超跌區、具長期投資價值。近期台股若受外部干擾、股價修正幅度加大時，投資人不妨把握中長線布局時機。

在明年元月除息的9檔台股ETF中，第一金工業30 ETF為唯一的年配息台股ETF，其餘有3檔半年配息及5檔季配息台股ETF。第一金工業30 ETF追蹤台灣工業菁英30指數投資，採取3道質優標的過濾機制挑選成份股。

據台灣指數公司統計，2017～2021年台灣工業菁英30指數成份股獲利及營運相對穩定，歷年股利配發多數優於大盤指數，平均現金股利率4.42％、台灣加權股價指數為3.56％。今年在股價回檔修正後，預估現金股利率再向上攀升，同樣有優於台股加權指數表現。

牟宗堯強調，明年是投資人挑高品質標的、存好股的時機，台灣工業菁英30指數成份股不僅具備較佳的獲利及營運能力，且財務結構相對穩健，至第三季獲利率為22.02％、營益率為21.57％、負債比僅28.93％，三項財務指標表現均優於加權指數。

第一金工業30 ETF於每年元月份進行除息，將前一年收息完整納入。第一金投信指出，台股波動修正期是多數投資人、小資族群分批建立投資部位存好股時機，選擇優質財務、股息穩健的高質股，更能正面因應經濟逆風與投資市場風險。