關於美國明年的經濟前景，聯準會的利率政策將導致該國經濟陷入「衰退」已經成為各方經濟專家有志一同的看法，但他們對於陷入衰退的時間與程度則各有見解。

●明年美國步入衰退已成共識

經濟衰退通常會來的讓人措手不及，但這一次的情況很可能不同。

穆迪分析經濟學家Mark Zandi表示，衰退通常會悄悄降臨在我們身上，因為企業執行長們從不談論經濟衰退，但現在這些執行長們看來都非常熱衷於談論我們正在陷入衰退，電視上每個人都在談經濟衰退，每個經濟學家都在說衰退，這是我從來沒有見過的景象。

幾個月來，經濟學家一直都在預測經濟衰退，且大多數人都認為美國將在明年初陷入衰退。雖然他們對於這場衰退是深是淺、是長是短仍然看法不一，但美國將進入一段萎縮期已經幾乎成為經濟學界的共識。

Zandi表示，就歷史來看，當通膨高漲，而聯準會持續以升息抑制通膨時，經濟就會下滑或衰退。事情總是這樣，典型的經濟過熱就會導致衰退。這在以前就曾發生過。當通膨上揚且聯準會以升息來應對時，最終經濟將在利率升高的壓力下塌陷。

各路經濟學家都認同，聯準會的升息政策將是觸發這次的衰退的導火線。為了在疫情期間提振美國經濟、維持市場流動性，聯準會在2020年初緊急將其基準利率一舉砍到近零水準，並祭出規模空前的量化寬鬆（QE）政策。但是自今年起，隨著通膨急升，甚至觸及40多年高點，聯準會不得不開始縮表，並持續大幅升息，利率到本月已從3月啟動升息周期時的近零水準急升至介於4.25%～4.5%。

聯準會已經表明這場對抗通膨的戰爭遠未結束，並預期明年初將進一步升息，同時將最終利率預測中值從9月份的4.6%上修至5.1%。而根據聯準會決策官員所言，經濟學家普遍預期高利率可能維持一段時間，以確保通膨獲得控制。

利率升高已經對美國房市造成衝擊，其11月成屋銷量較去年同期大減35.4%，經年率換算後為409萬戶，為連續第10個月下滑，並創下除2020年5月因新冠疫情導致數據異常之外，自2010年11月以來的最低值。目前美國的30年期房貸利率逼近7%。而美國11月消費者年通膨率雖然較10月的年漲7.7%大幅回落且低於市場預期的7.3%，但仍然高達7.1%。

投銀Jefferies貨幣市場經濟學家Tom Simons表示，這將是一場典型的衰退，明年初我們將先看到貨幣政策的傳導機制發揮作用，我們將開始看到企業獲利明顯縮水，然後他們將開始採取行動削減開支，首先會從裁員開始，我們將在明年中看到這個情況，屆時我們將看到經濟成長大幅放緩，而通膨也將下降。