●衰退深淺、持續時間 看法分歧

「衰退」（recession）通常指的是經濟長期低迷，而所謂的「長期」通常指的是持續兩個季度或更長時間。經濟衰退的仲裁者「美國全國經濟研究所」（National Bureau of Economic Research）會將經濟放緩的深度、範圍和持續時間納入考量。如果任何因素夠嚴重，該組織就可能宣布經濟衰退。例如，2020年新冠疫情導致的經濟下行來得又兇又猛且造成廣泛的衝擊，儘管持續時間很短，但也被認定為經濟衰退。

KPMG安候建業首席經濟學家Diane Swonk表示，我希望這會是一個短而淺的衰退，但希望終究是希望。好消息是我們應該能迅速從這場衰退中復原。企業的財務情況良好，一旦聯準會開始放寬政策，市場馬上就會對降息做出回應。聯準會所引發的衰退，並不是資產負債表的衰退。

根據12月發布的最新經濟預測，聯準會預估2023年美國經濟成長率為0.5%，並未陷入經濟衰退。此外，聯準會預估美國明年失業率可能從今年的3.7%攀升至4.6%。

Swonk對此表示，經濟將會衰退，因為聯準會正試圖把經濟推入衰退。當經濟增長將放緩到幾近停滯，而失業率將攀升，這顯然在說聯準會已把經濟衰退納入其預測中，只是他們不會說出口。

投銀Jefferies貨幣市場經濟學家Simons認為，由於利率居高不下，美國的經濟衰退可能持續到2024年底。

美國央行決策官員會將利率維持在高檔多長時間，目前仍不得而知。期貨市場交易員預期聯準會將在2023年底開始降息，但聯準會發布的最新點陣圖指出該央行可能要到2024年才會開始降息。KPMG安候建業的Swonk表示，由於經濟陷入衰退，聯準會的升息路徑將不得不在某個時候反轉。

穆迪經濟學家Zandi表示，每個人都在預期經濟會衰退，這可能改變他們的行為，經濟可能因此降溫，而聯準會或許不必將政策收緊到扼殺經濟的程度。他表示美國的經濟基礎看起來很強勁，償債負擔從未如此低，家庭擁有大量現金，企業的財務狀態良好、利潤也有所增長。

不過Swonk認為，央行決策官員不會放棄這場對抗通膨的戰爭，除非他們確信自己正在贏得勝利。聯準會的立場如此強硬，就更難去論定經濟能否實現軟著陸。