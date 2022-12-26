37歲歌手安唯綾從《超級星光大道》出道，因亮麗外型而被封為「聲樂界林志玲」，她去年與名導于中中結婚，並陪老公前往大陸發展，並透露自已停止接戲積極備孕，1年後她於今(26)日開心宣布懷孕，同時舉辦性別派對，公布肚中寶寶的性別，得到外界祝福。

安唯綾在臉書發文開心表示懷孕，並透露自從備孕以來，不斷被旁人叮囑工作不要太忙、年紀大了要把握時間、身材太瘦很難懷孕等等，讓她承受不少壓力，但她決心暫停演藝事業，嘗試各種助孕方式，卻換來一次次的失望，看著劇組裡的演員朋友們投入戲劇，她坦言自己很羨慕：「我忘了一切的初衷，要快樂。」

所幸導演老公表示，會支持她去做任何想做的事情，讓安唯綾決定重回熱愛的工作，換個心情除心出發，之後做了檢查與小手術，半個月後意外發現「小寶貝來了」，讓她又驚又喜：「更是無以言喻的喜悅，我愛我的工作，但我更感恩現在的生活，小寶貝很貼心，前期還陪伴媽媽在《美麗人生》客串。」如今她用自身經歷鼓勵有相同辛苦備孕經驗的媽媽們；同時她PO出的性別派對照片，公布肚中的寶寶是個小男生。