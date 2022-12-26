為再次快速評估新冠病毒感染情況，四川省疾控中心24日通過網路發佈第二輪調查問卷。截至25日12時，全四川省共有15萬8506人參加調查、涉及21個市州183個縣（區、市），其中新冠病毒核酸或快篩陽性者為10萬679人，感染率63.52％，較12月19日首輪調查結果的46.93％上升16.59個百分點。

另外還有28％的調查人群雖未測核酸或快篩，但有發燒、咳嗽等類新冠病毒感染症狀，因此本次調查的實際感染率應高於63.52％。再據民眾自填的核酸或快篩陽性時間分佈來看，全省陽性檢出的高峰期集中在12日至23日，目前每日新增感染已處於回落階段。

據最新調查結果顯示，四川省內除攀枝花市、宜賓市外，其他19個地區感染率均超過50％，感染率排前5位的為德陽市、成都市、綿陽市、達州市和資陽市。

其中城市地區感染率為65.42％，農村地區感染率為54.91％。在183個縣（區、市）中，有24個感染率大於等於70％；164個感染率大於等於50％。

具體症狀方面，調查15萬8506人中，12萬2464人有發生不同程度的咳嗽，咳嗽發生率為77.26％。根據基礎疾病患病情況分析，患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超過10天的比例更高。