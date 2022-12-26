高雄市蚵寮國小19日至21日前往台北參加「111年度全國國小法式滾球錦標賽」，全國共有60隊隊伍參賽，蚵寮國小法式滾球隊不畏寒冬，在男女賽中皆奪下冠軍，女子組更包辦亞軍項目，亮眼的成績讓蚵寮國小不禁讚嘆真的是「梓官之光」。

法式滾球運動最早源於法國南部的普羅旺斯，於2009年高雄世運後引進校園，法式滾球項目是使用金屬鋼球與一顆小的木球進行，其中小木球稱為目標色球，放置於目標圓圈區中央，當對手的鐵球接近目標色球時，球員擲出自己手中的球，如果可以比對手的球更接近目標色球，則獲得分數，先行達到獲勝分數者勝出。

蚵寮國小滾球隊由前校長鄭麗慧於2011年成立，當時體育團隊老師吳旻峰評估滾球運動限制不多、不分男女、老少咸宜，同時又兼具運動技能、球形分析、戰術擬定及團隊合作等特點，適合學生思考學習與學校特色發展，因此成立至今。

蚵寮國小滾球隊由幾個校內的體育老師帶領，體育老師們12年前接觸後開始認同這項運動，紛紛陸續參加滾球協會或各縣市滾球委員會辦理的教練、裁判講習取得證照，還自發性參加許多社會公開組的賽事，將比賽中取得的經驗帶回學校指導學生。

蚵寮國小校長陳麗鈞表示，學校持續用心推動法式滾球，年年奪得好成績，這些榮耀全靠學生們苦練與傳承，也來自家長們熱情支持、老師的無私奉獻；球隊隊員為自己與高雄市發光發熱，如此亮眼的成績，榮耀屬於蚵小所有親師生，是名副其實的「蚵寮之光」。