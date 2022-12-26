美國、丹麥、法國、芬蘭等10國22位國際交換生近期前往新北市12所高校交流1年，為了加深外籍生對台灣的情感，新北市教育局也讓台灣學生陪同他們進行偏鄉服務。（新北市教育局提供）

美國、丹麥、法國、芬蘭等10國22位國際交換生近期前往新北市12所高校交流1年，為了加深外籍生對台灣的情感，新北市教育局贈送給他們「國際遊學服務體驗券」，由台灣學生陪同外籍生進行偏鄉服務，參與淨灘、走訪老街等遊學新北活動，進行不同國家的文化交流，也拓展新北學子視野，共創美好回憶。

教育局表示，市府贈送國際交換生4樣見面禮，包括新北國際遊學服務體驗券、國際學伴攜手共學、72小時順口溜華語課程、新北客製化絹印遊學包，其中國際遊學服務體驗券，創造中外學生交流機會，藉著遊歷的經驗，為環境永續努力。

永平高中交換生Kristel來自義大利，他在學校安排下參與淨灘行動，也走訪永和保福宮，，欣賞廟宇建築雕刻、彩繪、點光明燈祈福儀式，感受不同宗教的多元包容力；雙溪高中交換生Myla則來自美國，透過學校的活動，她第一次體驗擲茭文化，驚訝東西方神明表達方式的不同。

另外，新店高中也安排5位國際交換生，前往雙溪高中交流，分享多國文化及語言，丹麥的交換生Amalie分享家鄉的彩色屋，她表示，以前顏料價格昂貴，若房屋外牆能漆上顏色，象徵財富豐厚，如今一般家庭也買得起，因此現今丹麥房屋顏色如同門牌號碼一般，但同樣是重要的識別標誌。

法國交換生Léontine也教導新北學生學習簡單法語，並介紹烤勃根地蝸牛、法式蛙腿等經典法餐，新北高中的德國外籍生Lilli則前往建安國小，與小學生分享德國人如何過聖誕節，學校也帶著她前往三峽茶廠，認識台灣茶的生產步驟，並體驗品茗。

教育局長張明文表示，市府2019年起與國際扶輪簽訂合作備忘錄，打造全國首創國際交換生單一媒合平台，今年也與各大國際扶輪組織、台灣國際扶輪青少年交換協會續簽MOU，持續推動校校有國際交換生，期盼透過公私協力，促進交換生與新北學生的交流與互動。