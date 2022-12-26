111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12強預賽，26日外卡賽首戰永平高中在第3節打出17比6攻勢，帶著18分領先進入第4節，落後的忠明高中雖努力追趕仍無緣扭轉，最終永平77比65獲勝，27日與南山高中爭奪8強門票。

永平教練陳佩欣指出，球隊前面比賽主要輸在籃板，這場比賽對手忠明也是韌性十足的隊伍，所以提醒球員一定要努力鞏固籃板，也讓球隊在第3節將分差拉開，至於外卡賽第2關挑戰南山高中，陳佩欣認為在多準備都比不上球員應戰心態，不過至少在分組單循環賽苦吞5連敗後勝場開胡，鼓勵球員忘記預賽在分組單循環賽時42比95不敵南山的陰霾，努力拚出一場好球。

忠明高中25日分組單循環賽最後一場拿下本階段首勝，外卡賽首戰不敵永平，也宣布這個HBL球季結束，教練柳內惠茹認為，球隊還是經驗不夠，在面對其他HBL勁旅還是有點落差，由於在中部地區沒有太多盃賽，加上HBL賽季結束到下一季開始前還有一段時間，有構思想在明年暑假前於自己學校辦盃賽，邀請HBL 8強隊伍交流，希望給忠明女籃帶來更多良性刺激。

忠明高中隊長廖品涵總結這次預賽，認為能夠前進12強和眾多勁旅交手看到球隊的不足，例如在戰術執行較差、防守對抗性也不足，雖然遺憾高三賽季到此結束，還是記得此行的收獲。

永平湯沛晨三分球11投4中、攻下全場最高24分，並抓下10記籃板，高一好手賴昀希三分球16投5中、進帳19分，李玟萱15分、7籃板、5助攻；忠明廖品涵、陳美秀各貢獻15分，陳美秀另有10籃板、9助攻，可惜準大三元數據未能換來勝利。