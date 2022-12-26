馬爾地夫刑事法庭今天判前總統雅門有期徒刑11年併科500萬美元（新台幣1.55億元）罰金；雅門被控從一家私營公司收取回扣，遭定罪貪污與洗錢等。

雅門（Abdulla Yameen）始終否認涉及不法。

路透社報導，雅門雖於2018年失勢，但目前已被提名為馬爾地夫進步黨（Progressive Party）的總統候選人，將參加2023年大選。

雅門早在2019年就因盜用100萬美元公款被判刑5年併科500萬美元罰金；檢方表示遭盜公款是因批准渡假村開發權所得。雅門被判刑後於2020年被轉為居家軟禁，幾個月後獲釋。

雅門是馬爾地夫前獨裁者蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom）的同父異母兄弟，他在獲釋後重返政壇，發起反對印度在馬爾地夫施加影響力的活動，讓新德里當局側目。

馬爾地夫地理位置靠近印度洋的戰略航線，是印度和中國在區域競逐的焦點。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111226