「111年金融建言白皮書」結果出爐。金管會指出，金融業者提的38項建言中，金管會權責相關有17項，其中參採十項，參採率59％，其他部會權責部分高達21項建言，其中有九項、43％為稅制部分，在研商會議中金管會主委黃天牧已指示各局將偕同業者一起去跟相關部會做拜會和溝通。

據金管會統計，這21項屬其他部會權責，最多是與財政部稅制有關共九項、央行和法務部各三項、數位發展部和勞動部各兩項，衛福部和國發會各一項。

此次卡關財部的包括從2018年投信投顧就開始爭取未果的台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）、開放勞工退休金自提可自選投資標的。另外，銀行保險業營業稅從5％調整為2％、OIU免稅期間從十年延長到15年、家族信託稅制（如信託財產分配與抵繳遺產稅）等也待金管會跨部會持續溝通中。

至於金管會權責下持續評估的有7項。包括：開放證券商複委託業務得為投資人持有之外國證券透過保管銀行或上手證券商辦理出借、開放期貨自營商得於店頭市場從事國內外衍生性金融商品交易、建議期交所研議與國外期交所洽談接收其報價資訊源並提供國內業者使用。

業者也建議，對年齡為70歲以上非專業投資人，在符合公平對待高齡客戶相關自律規範情形下，應開放可推介適合其投資的高齡金融商品。

在數位金融、虛擬資產部份，則有三項建議，一、在未有便利的數位個人身分認證方式可供使用前，可評估先以一定之身分認證強化機制，補強現有認證機制，並建立不同金融業別間可共通之身分認證機制、二、新增電支帳戶作為證券商客戶分戶帳之出入金管道、三、對虛擬資產業依所涉風險進行分級管理，若屬虛擬資產服務業者（僅提供保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具等），調降其風險等級。