高市議會正副議長昨分別由康裕成、曾俊傑接掌後，各黨團動向也備受關注。民進黨今（26）日宣布，黨團總召為湧言會江瑞鴻，其餘幹部有新系、正國會成員，以派系平衡運作。國民黨黨團總召則由5連霸美女議員陳美雅接下，她感嘆發生「曾俊傑事件」後，讓她願意出來承擔，未來將組成戰力、火力最強黨團，好好監督高雄市政府。

民進黨今（26）日宣布，高市議會黨團總召為湧言會江瑞鴻。（柯宗緯翻攝）

高市議會民進黨團幹部包括，總召江瑞鴻（湧言會）、3名副總召陳明澤（正國會），邱俊憲（新潮流）、新科議員林志誠（湧言會），幹事長林智鴻（湧言會）、書記長湯詠瑜（新潮流），三大派系各擔任黨團要職。

高市議長選戰25日投票結果出爐，由民進黨康裕成以35票勝出，奪得議長寶座。（本報資料照）

高市議會國民黨黨團總召確定由陳美雅接下，她指出，經多數決推派她出馬擔任總召，她有感於近日發生「曾俊傑事件」，在昨天黨團多數決推舉她擔任，幾經考慮後，她決定跳出來承擔重責大任。

至於其他黨團幹部，陳美雅表示，尚未正式出爐，但心中已有名單，將待黨團會議後，徵詢相關人選，希望自己出來能整合黨內同志，並提升國民黨黨團戰力，才不會讓國民黨在議會變成相對弱勢。