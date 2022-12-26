復興空廚推出多款鍋物湯品，簡易復熱即可食用，圍爐更方便。(中保科提供)

復興空廚以紅白相間的大型環保提袋裝冷凍年菜，方便開箱後提取，減少塑料分裝。(中保科提供)

明年1月21日就是除夕夜了，農曆春節連假長達10天，搶攻年菜商機，中保科技集團旗下關係企業復興空廚，金兔年再推新年菜，有復熱即可享用的鍋物組合，也有包含雞、豬、魚等海陸佳餚的「閤家安康福兔臨門組」，即日起到2023年1月6日訂購，兩款年菜組合均可享85折早鳥價2688元，上「中保無限家」網站訂購，單筆消費滿2000元有機會抽星宇航空大阪來回雙人機票。

台灣人圍爐歡聚向來少不了火鍋，業者以方便簡易的復熱概念，推出「熱鬧滾滾財兔到家組」冷凍年菜，包含過年必吃的鮑魚牛肝菌佛跳牆、財兔到家酸菜白肉鍋、主廚秘製黑蒜全雞鍋，早鳥價2688元，換算下來，每款湯品不到900元，主婦們花一小時的時間復熱，在家圍爐輕鬆方便。

另一款主廚力薦的「閤家安康福兔臨門組」，包含主廚團隊特製的團圓富貴雞、蜜汁豬肋排、泰式檸檬石斑魚、臘味糯米飯、福祿雙喜燴時蔬、福兔臨門生乳包6款佳餚，適合4到6人共享，其中肉質鮮嫩的富貴全雞，搭配主廚祕製香料油包，風味極佳，也可以作為年節的祭祀品。明年1月6日前，「閤家安康福兔臨門組」和「熱鬧滾滾財兔到家組」合購，可享總價5576元的優惠與法式檸檬花塔2盒。

響應環保，品牌也力求減塑與避免過度包裝，這次年菜外箱以福兔與財兔為設計主題，打造出饒富趣味的財福雙至春聯意象；而在食品包裝上，特色外箱以紅白相間的大型環保提袋盛裝，一方面便於開箱後提取，也能減少塑料分裝，以實際行動力挺環保。