俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後已演變成長期作戰，俄國獨立記者Alexandra Prokopenko在《莫斯科時報》發表評論指出，俄羅斯面對戰爭的代價是經濟持續惡化，受國內情勢動盪影響，預計人才將快速流失至少50-100萬人，俄羅斯經濟恐將迎來失落的10年。

Alexandra Prokopenko表示，俄羅斯為降低國際制裁對經濟的打擊，近來採取保守的財政政策，包括以每桶油45美元編列預算，以及即使經濟成長付出代價，也要嚴格控制支出。此外，為應對國際制裁，俄羅斯也對國有企業和主要銀行進行壓力測試，包括西方技術斷供、被逐出SWIFT等相關因應措施。

但文章提到，國際制裁帶來的長遠影響超乎預期，俄羅斯在戰爭初期受惠石油和天然氣收入支撐的預算開始大幅縮減，而且10 月來自非石油和天然氣的預算收入，也年減20%。

作者認為，俄羅斯經濟可能持續衰退，由於俄羅斯工業、軍事領域高度依賴西方產品，如今被西方制裁幾乎所有技術進口都下降，也會讓國內製造技術變得更原始，雪上加霜的是，國際航運公司還拒絕合作，更阻礙了非制裁貨物的供應。

尤其戰爭導致大量人才流失，對經濟的長期損傷更難以計算，文章估計約有50萬到100萬俄羅斯人離開，而人才流失導致的人才短缺將給勞動力市場帶來壓力，工資上漲速度比生產率上漲速度快，並導致通膨風險。