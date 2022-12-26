在外媒最近報導，更強大的新版殲-20曝光後，中國軍事分析家說，「威龍」可望不斷升級。
據中方官媒《環球時報》25日報導，美國媒體《動力》（The Drive）周五引用社群網瘋傳，但未經證實的照片報導，新版殲-20最引人注意的，就是改變了外形，而這可能提升它的氣動力、性能和隱形能力。專門研究中方戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）甚至推文說，如果傳聞是真的，那這架殲-20已經首飛了。
至於其中最顯著的改變，就是它的座艙罩似乎變平了許多，和機背融為一體。此外，《動力》網指出，這改變背後的原因，很可能在於優化戰機整體的氣動力。由於像殲-20這類戰機多數時間在進行0.8—1.2馬赫穿音速飛行，而新版戰機減少機身阻力，將有助於提升氣動性能。至於加大的機背，則可能為額外的航電設備和燃油提供有效空間。
另一方面，報導還說，這架殲-20最後會以較強大的渦扇-15取代目前自製的標準渦扇-10發動機。不過，要求匿名的中國軍事專家說，相關報導根據的是未經證實，並仍然只是推測的資訊。
然而，這位專家也指出，就像過去幾年般，殲-20持續升級，並提高性能是很自然的事。事實上，2022年和2016年在珠海航展中亮相的「威龍」相比，已做了許多改變。
中方空軍殲-20飛行員李偉鵬少校說，2022年參加珠海航展的殲-20，已經全部換裝「中國心」，也就是國產發動機，而戰機的航電版本也完成了全面升級。至於分析家則說，殲-20將增加的不只是生產數量，也會提升戰力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。