中方空軍5大「太行」發動機亮相

在外媒最近報導，更強大的新版殲-20曝光後，中國軍事分析家說，「威龍」可望不斷升級。

據中方官媒《環球時報》25日報導，美國媒體《動力》（The Drive）周五引用社群網瘋傳，但未經證實的照片報導，新版殲-20最引人注意的，就是改變了外形，而這可能提升它的氣動力、性能和隱形能力。專門研究中方戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）甚至推文說，如果傳聞是真的，那這架殲-20已經首飛了。

Two more images showing the J-20B (?) prototype number 2051 ... and as far as rumours are correct, it already flew! 😉



By the way, Merry Christmas 🎄



(Images via @lyman2003 from Weibo) pic.twitter.com/OSwiiRb1TS — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) December 24, 2022

Eventually a new J-20 prototype was spotted or at least a strange yellow one and even if this blurry image is not revealing any clear details, it appears to feature at least a different flatter (?) canopy?! 🤔

Some suggest it uses WS-15s.



(Image via @我是痞子好吧 from Bilibili) pic.twitter.com/qyXiImDb3A — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) December 23, 2022

Here's already a first side profile available for comparison: On top prototype no. 2051 aka eventually J-20B and on the bottom the regular J-20A. pic.twitter.com/tFvLcQ7sGk — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) December 23, 2022

至於其中最顯著的改變，就是它的座艙罩似乎變平了許多，和機背融為一體。此外，《動力》網指出，這改變背後的原因，很可能在於優化戰機整體的氣動力。由於像殲-20這類戰機多數時間在進行0.8—1.2馬赫穿音速飛行，而新版戰機減少機身阻力，將有助於提升氣動性能。至於加大的機背，則可能為額外的航電設備和燃油提供有效空間。

另一方面，報導還說，這架殲-20最後會以較強大的渦扇-15取代目前自製的標準渦扇-10發動機。不過，要求匿名的中國軍事專家說，相關報導根據的是未經證實，並仍然只是推測的資訊。

然而，這位專家也指出，就像過去幾年般，殲-20持續升級，並提高性能是很自然的事。事實上，2022年和2016年在珠海航展中亮相的「威龍」相比，已做了許多改變。

中方空軍殲-20飛行員李偉鵬少校說，2022年參加珠海航展的殲-20，已經全部換裝「中國心」，也就是國產發動機，而戰機的航電版本也完成了全面升級。至於分析家則說，殲-20將增加的不只是生產數量，也會提升戰力。