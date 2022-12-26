韓媒報導，不畏目前半導體產業已有庫存過剩的問題，三星電子旗下最大一座半導體，傳出明年將要增加生產目標。不過對於此報導，三星卻不予置評。

路透社指出，其它全球同業紛紛減少生產以及縮減資本支出，力圖安度此波景氣低潮，沒想到三星沒有跟進，反而逆勢操作。分析師認為，三星此舉或將有利於擴充記憶體晶片市場份額，等到一旦復甦時也有助其股價表現。

根據首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）所述，三星有意擴建位於韓國平澤（Pyeongtaek）半導體廠P3，增加12寸DRAM記憶體產能。同時，據傳也將擴建廠房，額外增產4奈米晶片，不過，還是根據三星與客戶所訂的契約而論。

今年開始量產高端NAND晶片的P3，是三星最大一座晶圓廠。同時，三星也計劃明年至少增添10台極紫外光微影機台（EUV）。10月曾傳出不考慮減產晶片的三星，作風與整個業界背道而馳，包括美國的美光，以及台灣的台積電等。

現代汽車證券（Hyundai Motor Securities）認為，晶片不景氣影響到規模比三星小的半導體廠商。但對三星這種大廠來說，卻可以趁機調控市場，將危機變成轉機。