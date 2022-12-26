金管會為增進民眾基本保險保障，請集保結算所規畫「退休準備平台」，並由基富通證券於其中建置「保障型保險商品平台」。金管會今（26）日宣布，「保障型保險商品平台」將於30日上架微型保險商品，提供相關經濟弱勢或特定身份民眾更多的網路投保管道。

金管會表示，「保障型保險商品平台」顧名思義，上架商品均為保障型保險商品，目前已提供定期壽險、小額終老險、重大疾病健康險等3類商品供民眾選擇。而微型保險亦屬於保障型保險商品，可消弭商業保險與社會救助間的存在保障缺口。

金管會考量部分符合微型保單投保資格的民眾，可能因找不到投保管道，而無從選購微型保單，爰此，12月30日於該平台納入微型保單後，符合微型保單投保資格的民眾可自行上網選購，更普及商業保險對弱勢民眾的照顧，以建構更為健全之社會安全網。

金管會表示，推動微型保單目的在於使經濟弱勢或特定身分族群，每年能以負擔得起的保費享有基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡社會責任。隨著微型保單於「保障型保險商品平台」上架，將有助達成「普惠金融」政策目標。