據《羊城晚報》消息，12月24日至25日，廣東省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中，省人大常委會主任黃楚平，省政協主席王榮等省領導先後以不同形式看望慰問包括習近平母親齊心，以及廣東省前省長朱森林、盧瑞華等十多位老黨員，向他們致以崇高敬意和新年祝福。感謝他們為廣東經濟社會發展作出的重要貢獻，衷心祝願大家新年快樂、身體健康。

看望慰問時，黃坤明、王偉中等關切詢問老黨員的身體健康和生活情況，並向他們介紹了廣東一年來的工作和新征程推動廣東高質量發展的舉措安排。

黃坤明說，中共十八大以來，在黨中央堅強領導下，廣東各項事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，呈現良好發展態勢，這其中飽含著老同志們的心血汗水，凝結著大家的智慧力量。

黃坤明表示，當前廣東正深入學習貫徹黨的二十大精神，奮力實現習近平總書記賦予的在新征程中走在全國前列、創造新的輝煌的使命任務。希望老同志多提寶貴意見建議，幫助省委把廣東工作做得更好。將用心用情、精心精細做好服務保障，切實把老同志的生活照顧好，讓老同志平安幸福。

朱森林、盧瑞華、高祀仁、黃華華、朱小丹、齊心、李灝、張幗英、盧鐘鶴、黃麗滿、歐廣源、黃龍雲、李玉妹、林樹森、范希賢等中共老黨員感謝省委的關心關懷，並為廣東經濟社會發展取得的新成績新進展感到高興。表示將一如既往支持省委工作，為廣東改革發展貢獻智慧力量。

中共老黨員期盼在以習近平為核心的領導下，廣東省委能帶領全省不忘初心、牢記使命，推動二十大各項部署在廣東落地，以新擔當新作為創造更加美好的未來。