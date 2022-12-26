H5N1亞型高病原性禽流感(HPAI)持續延燒，今年截至12月25日止，確診HPAI案例禽場計40場(28例H5N2，12例H5N1)，其中超過4成位於彰化。農委會表示，彰化的竹塘和埔心地區的禽場近日連續爆發疫情，加上禽場多位於水邊易接觸水禽，屬高風險區域要特別留意。

農委會今(26)日舉辦「國內外禽流感疫情概況及防疫精進作為」會後記者會，農委會副主委黃金城表示，H5N1病毒在全球造成大流行，台灣今年11月前都是在野生禽鳥檢測出病毒，11月後開始在宜蘭、高雄和雲林等禽場出現疫情，不過上述案例場在消毒與撲殺後沒有再出現疫情擴散，推估「已經安全」。

黃金城指出，目前要特別緊盯的區域為彰化竹塘和埔心等，因為從12月14日到16日有連續出現疫情，推估主要原因為緊鄰濁水溪，野鳥很可能從濁水溪跑到禽舍吃飼料而傳播病毒，是特別需要管控的區塊。

防檢局副局長徐榮彬補充，彰化5場案例場周邊近300場的監測檢測結果均全數陰性，會持續進行監測採樣，有新的疫情出現會第一時間宣佈。

黃金城另表示，嘉義東石和雲林水林的肉鴨、肉鵝場在11月底和12月初都相繼傳出疫情，研判2區域的禽場因為臨近濕地，加上北側又是北港溪，導致水鳥聚集而傳播病毒，但通過檢測並沒有往外擴散的情況，研判疫情都在可控制的範圍。

黃金城說，目前疫情看來沒有影響到鴨肉、雞肉和雞蛋，尤其雞肉、鴨肉在農曆春覺前供應量都是足夠的。