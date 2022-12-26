高點綜合台《震震有詞》邀請以〈可不可以放進去一下下就好〉在網路上爆紅點閱超過400萬次的原住民歌手巴大雄，分享從谷底翻轉的人生，他透露婚前曾因為聽信好友的建議，加入直銷公司，沒多久就負債200多萬，好在當時妻子對他不離不棄，仍點頭與他結婚，但他卻因為好客，不懂得控制開銷，讓妻子失望的離家出走。

堪稱2022年神曲的〈可不可以放進去一下下就好〉，讓歌手巴大雄憑空出世，他透露尚未出道前，做過一個月收入3、4萬元的路邊清潔工，在目睹同事工作被車撞後，感覺太危險而辭職；他也曾轉行做空調，但當時已是駐唱歌手的他，常因為表演而請假無法上班，最後只能請辭。

工作不穩定時，巴大雄聽信朋友加入直銷行列，一開始賣淨水器、內衣、襪子，每月業績高達10多萬元，在嚐到甜頭後，朋友開始鼓吹大陸空調生意，「聽了朋友的話花了150萬買個幾百台囤貨，期待半年會回收」，沒想到大陸公司其實是空殼，最後巴大雄身上背了200多萬的負債，瞬間跌入人生谷底。

巴大雄與朋友組團固定在八里駐唱，因此認識另一半，2人交往三個月後論及婚嫁，巴大雄主動告知太太其實自己負債累累，太太一句「我愛你要結婚跟你的負債是兩回事」婚後，巴大雄有了家庭也固定在工地上班，彷彿迎來人生的春天。

但因為負債關係家中常常入不敷出，巴大雄還主動邀約朋友來家中吃喝，為此兩人吵架後太太離家出走，巴大雄瞬間沒了生活重心決定向太太道歉，並承諾會好好工作，夫妻倆才破鏡重圓，太太也陪著他一起在工地上班，家裡的經濟開始比較穩定。

從負債到歌曲爆紅，巴大雄沒想過自己的人生戲劇化的起伏，近期因演藝工作邀約變多先暫緩工地工作，只是至今尚未領到一毛錢，他搭配樂觀的笑容說著「老闆有給我一點生活費啦！」太太一路走來不離不棄，太太的辛苦他都看在眼裡，巴大雄靦腆地在節目中向太太告白說出「我愛妳！」也盼望未來能跟太太一起放鬆享受生活。