「喜年來X朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒」，560元。（喜年來提供）

蛋捲品牌「喜年來」順應新年即將到來，推出多款創意的「兔年限定聯名」和熱銷禮盒，另有與人氣IP聯名的商品，以可愛造型滿足視覺與味覺的雙重享受，送禮也能同時擄獲大小朋友的心。

喜年來7-11春節限定的「精緻小蛋捲禮盒」，長度約一般蛋捲的1／2，復刻經典裸裝包裝，更曾因口感好、外型討喜上熱搜；另款「喜年來豪華型蛋捲禮盒-藻油DHA」是超過30年長銷冠軍，選用經典的原味蛋捲添加藻油DHA，每口都吃的到濃郁蛋香，今年新款設計巧妙融入喜年來Logo元素，象徵春意來臨，更顯喜氣及現代感。

兔年限定聯名禮盒「喜年來X朝隈俊男聯名公仔蛋捲禮盒-兔年」推出兩款造型獨特的「兔神官御守公仔」，以獨特造型的「獅子兔」祈求結福緣及超萌的「垂耳兔」祈求結財緣，公仔可穿脫的御守神奇設計，是日本知名動物原型師-朝隈俊男別出心裁的巧思，大家也可享受尋找秘密機關樂趣。「黃阿瑪的後宮生活原味蛋捲禮盒」則是與人氣IP黃阿瑪聯名，從提袋、蛋捲鐵盒、外包裝都充滿可愛的財神爺黃阿瑪加持。

最後，品牌也推「喜年來波力小蛋餅禮盒」，滿足粉絲收藏控，隨盒還附贈POLI春聯一組(3張)，而羅伊款的其中一張春聯是可以讓小朋友著色，參加喜年來官方臉書舉辦的著色活動，就有機會獲得POLI限量贈品。即起至明年1月11日於喜年來官網購買春節限定版，成箱免運再九折。