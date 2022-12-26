去年明道大學才傳出資金缺口龐大，連教職員工薪水恐斷炊，當時校方出面闢謠，「請爆料者不要用這種手法打擊學校」，不過今有明道教師投訴，全校教職員至今仍未收到11月份薪水，盼相關單位可以介入，對此校方則表示，校務運作資金已無虞，本週將完成薪資撥付。

明道大學今年9月才被教育部私校退場審議委員會列為專案輔導學校，明道大學教師投訴表示，每個月薪水都是當月最後一天發，但至今都未收到薪水，校長在5日發給全校同仁電子郵件，信中說董事長已募集2億挹注校務基金，但金額龐大作業作業期程需要多一點時間，因此11月薪資月底才發，但到現在都還沒收到。

投訴教師強調，日前教育部有到學校輔導訪視，校方有跟所有教職員表達學校會被解除專輔，強調薪水不是不發是慢發，未來會朝向系所整併，以降低人事成本等;學校老師認為，校長信件沒有解決大家疑慮，每一個人都憂心忡忡，希望相關單位能重視，幫助大家解決問題。

明道大學則回應，學校因為受限於專輔的限制，學校原本依賴收益的多項業務無法順利推展，因而本月份資金確實較為緊縮，在董事會的大力持續支持下，董事會已順利籌措到2億元挹注校務長期運作資金，另外董事會本週更是積極籌措到可供學校短期運作的資金，校務運作資金已無虞，本週將完成薪資撥付。學校秉持永續經營、妥善照顧學生及員工之理念，不會影響本校教職員工權益。