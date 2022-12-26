立法院交通委員會今日審查國家運輸安全調查委員會112年預算(簡立欣攝)

國家運輸安全調查委員會成立3年以來共調查247件案子，不過到今年8月還有過半數的137件逾期未結案，但到了11月又迅速銳減到僅剩15件未結案，等於3個月結了122件，立委質疑一下子積案太多、一下子又「批發式」結案，讓人很害怕。運安會則回應會後提供書面資料說明。

立法院交通委員會今（26）日審查112年度運安會預算，立委李昆澤指出運安會歷年來調查數是247件，今年8月22日還有137件逾期未結案，根據立法院預算中心資料，逾期未結案原因包括關鍵證物要送國外檢驗、疫情導致檢驗進度緩慢、國際蒐證困難度高、案件太多人力不足等；不料到了11月未結案件數又迅速降為15件，質疑運安會是不是在趕績效？

運安會執行長林沛達表示，8月逾期未結案的137件，目前還在調查中的有40件，逾期還沒有結案的是15件，不過都已在審查中，1到2個月內就會結案。

李昆澤表示這沒有回答到重點，運安會在3個月內結掉100多件案子，「明明運安會人力不足、鑑識能量不足，太慢我們會擔心，但是太快我們也會怕，必須要說明清楚。」

運安會主秘凃靜妮回應表示，137件案件有125件是水路案件，運安會將提供較詳細的書面資料說明從8月到11月結了哪些案件。

召委魯明哲表示，每個案子性質不同，收案時間復興空廚推冷凍年菜 早鳥85折免3000元、加碼抽大阪來回機票，怎麼會累積到「批發式的結案」，一下子結掉100多件案子，這也是很多立委的疑惑。李昆澤則表示運安會說明的過程不清楚，相關的延宕讓人不能接受；現在又太快結案，超乎立委想像，希望運安會更清楚說明，相關報告也要更即時提供給社會大眾及媒體。