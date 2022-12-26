今年「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將颳起「魔獸」旋風，桃園市政府今（26）日表示，職業籃球T1聯盟的桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將陪桃園朋友一起倒數迎接2023年到來。魔獸也特別向所有桃園市民與球迷喊話，期待與大家一起迎接新年，感受台灣的跨年氣氛！

職籃明星「魔獸」霍華德將抽幸運兒近距離互動。（壹電視提供）

霍華德除將在「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」登場，陪桃園民眾倒數迎新年外，寵粉的他還會抽出幸運兒上台互動合照，並獲得「限定豹哥經典黑紫色帽T」及「Taoyuan Leopards 硬殼鋁合金行李箱」好禮拿不完，帶著好彩頭迎接2023。

魔獸霍華德自從到台灣打球後，一舉一動都備受關注，不僅球賽爆滿，首場比賽的線上觀賽人數創下台灣籃球比賽新紀錄，在台掀起「魔獸旋風」，而他在場外熱心公益、送愛到偏鄉學校、捐贈物資給基金會的舉動更讓球迷感動，還有球迷以「慈善獸」來形容。

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」將在12／31晚間7點於桃園高鐵站前廣場魅力開場，精彩卡司包括，Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團「VIVIZ」跨海演出。