據台灣睡眠醫學學會統計，全台幾乎每5人就有1人受睡眠困擾之苦，且新冠疫情後有上升趨勢。雀巢克寧晚安奶粉在新年即將到來之際，推出限量「睡睡平安禮盒」，一起許下好眠新願望，並邀請新科金鐘最佳綜藝節目主持人Lulu(黃路梓茵)、Lu媽首次合體同框在鏡頭前開「睡衣趴」。

克寧為雀巢旗下品牌之一，創新產品「克寧晚安奶粉」，添加可幫助入睡的珍貴芝麻素精華；每粒芝麻中只有不到1％ 能夠被萃取成芝麻素，克寧透過3階段濃萃工藝，從每粒芝麻中萃取並加入奶粉，幫助入睡。Lulu提到其實是前些日子收到兩罐克寧晚安奶粉，用了不錯，也送給媽媽試喝表孝心， Lu媽很久沒喝奶粉原本擔心不適應，沒想到喝完後不但沒脹氣，還睡得很好一覺到天亮。睡得好精神自然好，讓Lu媽直呼神奇一試成主顧，更當成「好眠健康法寶」，也因此讓Lu媽點頭答應跟Lulu一起入鏡拍YouTube。只見感情甚篤的母女倆在鏡頭不但展現完美默契，在鏡頭前玩起默契大考驗的兩人更一搭一唱「笑果」滿滿，原本擔心媽媽上鏡頭會羞怯的Lulu笑說：「我媽完全不用我教，不僅拍照擺姿勢表情都超級到位，而且完全不會怯場！」

這次在克寧晚安奶粉YouTube拍攝現場，克寧晚安奶粉團隊特別瞞著Lulu準備了一支隱藏版暖心彩蛋影片要給她驚喜，原本以為搭配克寧晚安奶粉產品、要看營養師建議影片的Lulu，一打開螢幕竟是Lu媽事前拍好的VCR，在這支「愛的告白」影片中Lu媽化身為「人生營養師」給Lulu暖心叮嚀，除了提到她從小就很乖巧聽話，還對愛唱歌的她立定當藝人的演藝目標充滿肯定支持，片中提到一句「只要她站上去(舞台)，我跟爸爸一定都會到，沒有缺席任何一場。」讓在場人感動不已。

此外，媽媽更真心話大告白提到她人生至今最掛念遺憾的事就是從小沒給Lulu好的經濟成長環境，「我跟爸爸比較不會賺錢，沒有很好的物質供應，只能在她身後陪著她，這是我放在心裡頭很久的事，一直想對Lulu說。」結果此話一出，不但母女倆在鏡頭前痛哭，連帶鏡頭外的爸爸也被逼出男兒淚，畫面感人，令人動容。Lulu感動地說：「有沒有錢沒有關係，長大我來賺就好，最重要是有家人在身邊，陪伴才是最重要的！」