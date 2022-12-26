今年以來大陸官方政策不斷發力穩地產，「第三支箭」射出已近1個月，在大陸A股和港股市場中，涉房企業再融資計畫頻發。根據《證券日報》不完全統計，自11月28日大陸證監會恢復涉房上市公司再融資以來，截至12月25日，已有32家企業籌畫股權再融資，其中8家H股房企配股融資，24家A股涉房企業發佈非公開發行股票融資公告。

展望後市，多位大陸房市業內人士認為，預計會有更多房企借這一時期進行業務重組、資產換倉，加快行業風險出清。此外，隨著銷售企穩，有望為企業帶來第二次成長機遇，行業集中度將進一步提升，形成新的競爭格局。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，當前政策環境足夠寬鬆，房企再融資面臨的考驗主要來自於投資人對企業及融資用途是否認可，預計意向投資人一般是大股東及實控人、關聯方、高淨值人士以及投資機構等。

與信貸「第一支箭」和債券「第二支箭」支持穩健型房企融資不同，大陸官方穩定房企的「第三支箭」股權融資屬於全行業利多，出險房企也可募資用於「保交樓」。從上述32份再融資計畫來看，既有萬科、招商蛇口等大型房企，也有華發股份、陸家嘴等地方房企，還有以華夏幸福為代表、風險較高的出險房企。