蔡英文總統今天主持新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮，駐阿根廷代表曹立傑派駐瓜地馬拉、外交部領務局長葉非比派駐馬來西亞、外交部發言人歐江安派駐紐西蘭代表。

蔡英文總統今天主持新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮。（總統府提供）

立法院本會期將於明年1月13日結束，內閣屆時將進行改組，屬於總統職權的外交人事日前則已提前布局。蔡英文總統今天主持新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮，由外交部政務次長蔡明彥帶領宣讀誓詞，副總統賴清德、總統府祕書長李大維及考試院副院長周弘憲等人均在場觀禮。

蔡英文總統今天主持新任行政院、考試院政務人員及駐外大使宣誓典禮。（總統府提供）

今天宣誓人員還包括：國家科學及技術委員會副主任委員陳儀莊、駐瓜地馬拉共和國大使曹立傑、駐馬來西亞大使葉非比、駐阿根廷大使謝妙宏、駐義大利大使蔡允中、駐巴布亞紐幾內亞大使王北平、駐紐西蘭大使歐江安、公務人員保障暨培訓委員會專任委員吳登銓。

曹立傑原任駐阿根廷台北商務文化辦事處代表，曾任駐聖克里斯多福及尼維斯大使、駐巴拿馬大使、駐秘魯代表、外交部常務次長等職，此次將派駐瓜地馬拉。

派駐馬來西亞的葉非比為現任領務局長，曾在陸委會、國安會任職，之後回外交部工作，先後擔任外交部國合司司長、駐印尼副代表、外交部發言人等職。

派駐阿根廷代表謝妙宏，現任外交部拉美司長，曾任駐紐約臺北經濟文化辦事處秘書、駐邁阿密臺北經濟文化辦事處組長、駐薩爾瓦多大使等職。

現任國合司長蔡允中派駐義大利，蔡允中曾任經濟部國貿局駐美投資貿易服務處祕書、經濟部工業局副組長、行政院經貿談判辦公室談判代表等職，具有財經及經貿談判專才。

駐巴布亞紐幾內亞大使王北平，曾任外交部領事事務局護照行政組長、駐吉里巴斯公使、駐清奈台北經濟文化辦事處總領事銜處長等職務。

駐紐西蘭代表歐江安，幼年時舉家移民到阿根廷，高中畢業後，就讀醫學系一年，之後返回台灣，進入台灣大學中文系就讀，隨後轉到政治系國際關係組，再赴美國哥倫比亞大學取得政治學碩士學位，精通西班牙語、英語，2019年8月正式接任外交部發言人，成為外交部史上最年輕的發言人。