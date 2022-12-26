2021年台灣國內家犬的飼養數量推估已高達123.5萬隻，看準毛小孩市場，統一(1216)和統一超7-11合作推出寵物春節禮盒，盼能搶攻毛小孩吃好料、過好年的商機。

據統計數據顯示，去年台灣寵物市場規模約581億元，預估今年可望突破600億元，逼近台灣烘焙業或國內包裝茶市場1年產值，寵物市場規模還在成長中，寵物市場也成為兵家必爭的新戰場。

統一深耕寵物食品市場超過30年，旗下有寶多福、寶貝狗兩個品牌，寶多福強調機能性，銷售通路以量販、超市為主；寶貝狗以大包裝為主，銷售通路則以寵物專賣店、寵物醫院、飼料行等為主，其中寶多福推出台灣首款紓壓犬糧。

統一集團旗下統一超已自去年6月開始，在實體門市及行動購物「i預購」設立寵物專區，目前已有超過1,300家實體門市，未來仍將持續增加寵物專區銷售門市。

7-ELEVEN寵物春節禮盒即日起至2023年1月16日可在全台門市預購。統一指出，為了讓毛家長們節省荷包，每款禮盒除了都有春節限定贈品外，任選2件禮盒再加碼95折優惠。