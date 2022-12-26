入冬第二波寒流今天起減弱，但氣象局持續發布低溫特報，今晚至明晨西半部14縣市及金門仍有10度以下氣溫發生機率，且低溫還沒結束，氣象專家李富城表示，今年過年剛好遇到大寒，一年中最冷的日子，提醒今年過年會非常冷。

李富城今天在YouTube表示，進入臘月後台灣這段時間天氣非常冷，早上溫度都在6、7度，甚至局部地區出現5度，更提到今年冬至是晴朗的好天氣，諺語「乾冬至，濕過年」，意思是冬至這天是晴天的話，過年會下雨，要注意。

李富城指出，今年冬至在12月22日，從冬至開始過9天是第一個「數九」，現在第一個數九還沒結束，其中第三個9天及第四個9天正是最冷的時候，剛好是大寒（1月20日）這段期間，加上今年過年比較早，大寒期間正值除夕（1月21日），所以今年過年會非常冷。

據教育部國語字典解釋，「數九」俗稱冬至開始九九八十一天後方春風送暖，寒意全消，故自冬至起稱為「數九」，通常數九的三九、四九是最寒冷的時候。因此也有「三九寒冬」、「一九二九不出手，三九四九冰上走」的俗語。