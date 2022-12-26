桃園市長張善政25日宣誓就職，強調在競選期間推出的「桃北北基1280月票」政策不會跳票，會跟北北基三地首長共商；新北市長侯友宜今(26)日對此表示支持1280月票，但他也強調北北基桃必須做好詳細的協商與規畫，並與中央攜手合作解決經費問題，「不是一句話就可以解決」。

侯友宜直言自己在當市長任內曾經針對機場捷運線，希望跟桃園推出1280元的月票，當中有碰到一些困難，不過在選舉過程中大家又再度提出來，而且提出的是1200月票這樣更低的價格。

他說，中央也支持1200月票，那地方的北北基桃在這方面應該要仔細的去討論，因為這涉及到每階段的實施以及分配的方式，必須要做好詳細的規畫，「所以這不是一句話就可以解決」；侯友宜強調，自己是支持1280的月票，分階段如何實施、如何落實，跟中央一起並肩作戰，讓人民能夠享有最大的福利，讓交通的方便性可以讓人民使用起來更開心。

至於是不是卡在經費的問題，侯友宜坦承這也是其中的一環，所以中央跟北北基桃都要好好的詳細規畫，「北北基桃要共好，跟中央一起攜手合作」，只要能為人民謀福利，這本來就是我們的責任跟該做的事情。

他指出，這個事是可以做的，而且只要大家把很多方向快速釐清，準備好實施的方式，就可以開始來做，自己在宣誓就職第二任期的市長前，就特別跟交代新北市交通局、捷運局還有相關的交通單位，把所有已經實施的細節大概擬定好方向，也有待北北基桃的首長上任以後，再度的溝通、協調，把事情做好。