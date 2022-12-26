役期延長1年後，義務役新兵入伍會操很兇。國安會27日將討論役期延長1年案，軍方消息來源透露，國防部於數月前即完成規畫，如果總統明拍板定案，2024年元旦以後的義務役新兵，入伍訓練為8周，與志願役新兵一樣，採取嚴訓。據指出，明年元月開始，志願役入伍訓練從5周230小時，調整增加為8周380小時，因此，2024年起，每年徵召的義務役役男，新兵入伍訓練同樣是8周380小時。另軍方官員也強調，外界都說是95年次以後出生才服1年役期並不對，實際應是94年次。

根據國防部的規畫，2024年的役男入伍訓練課程，與明年元月起的志願役入伍訓練一樣，在考量戰訓需求、已實戰化為核心，8周課程區分有一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類，新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目。

在部隊訓練上，依照任務需求、部隊屬性，增加中高級專長、新式武器、裝配操作等，藉由完全駐地專長訓練兵科基地聯合演訓及作戰計畫演練等，來強化官兵執行官兵作戰職能。

軍方官員透露，經過精算，2024年滿18歲的役男，多數都會繼續求學，另扣除替代役的員額，當年徵到的役男僅數千人，不到1萬人，部分將分發至三軍戰鬥與戰鬥支援單位，部分則分發到陸軍新成立的守備旅。另軍方官員也強調，外界都說是95年次出生才服1年役期並不對，實際應是94年次。